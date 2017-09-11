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Общество

Эксперты посчитали нецелесообразным восстанавливать трамвайное движение в Дзержинске

12 сентября 2017 15:06  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты посчитали нецелесообразным восстанавливать трамвайное движение в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 12 сентября со ссылкой на результаты исследования ООО "Агентство дорожной информации "Радар" (г. Пермь).

Исследования проводились по вопросу целесообразности восстановления трамвайного движения по маршруту "Вокзал, ул. Терешковой, ул. Пушкинская, пр. Свердлова, ул. Комбрига Патоличева, пр. Ленинского комсомола, пр. Ленина". Согласно информации, ООО "Радар" в рамках заключенного муниципального контракта ведет подготовку новой маршрутной сети городского округа город Дзержинск.

"В ходе исследования на транспортной модели города был выполнен прогноз пассажиропотоков в маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования в случае восстановления трамвайного движения на указанном маршруте. По оценкам специалистов, для его обслуживания потребуется семь трамвайных вагонов при интервале движения 20 минут. Стоимость вагона при условиях приобретения в лизинг составляет 27 млн рублей. Таким образом, стоимость необходимого для работы трамвайного маршрута подвижного состава составит 189 млн рублей. При лизинге сроком на пять лет без первоначального взноса ежегодные затраты на приобретение подвижного состава составят 37,8 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Как сообщается в пресс-релизе, ежегодные затраты на функционирование трамвайного маршрута составят 36,2 млн рублей (электричество, фонд оплаты труда водителей и кондукторов, затраты на техобслуживание подвижного состава и содержание инфраструктуры). Если учитывать приобретение подвижного состава, то затраты составят 74 млн рублей в год.

"Для исследуемого маршрута трамвая экономически обоснованный тариф на одну поездку составит 29,2 руб. (при амортизации стоимости приобретения подвижного состава на 10 лет). С учетом текущего тарифа на проезд в Дзержинске в размере 18 рублей, потребуются ежегодные дотации из бюджета города для обеспечения функционирования трамвайного движения. Размер субсидий может составить до 40 млн рублей в год в случае необходимости закупки подвижного состава. При этом специалисты "Радара" не учитывали разовые затраты городского бюджета на восстановление рельсового пути и контактной сети", - отмечается в пресс-релизе.

По результатам исследования, прогнозный пассажиропоток на данном маршруте недостаточен для эффективного использования трамвайной линии. "Таким образом, восстановление трамвайного движения нецелесообразно из-за низкого использования вместимости подвижного состава, а социальную функцию перевозок могут выполнять маршрутные автобусы", - заключает пресс-служба горадминистрации.

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