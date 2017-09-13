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Общество

Движение трамваев будет закрыто с 15 по 19 сентября на ул. Красносельской и Малой Ямской в Нижнем Новгороде

15 сентября 2017 10:05  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев будет закрыто с 19:00 15 сентября до 05:00 19 сентября на ул. Красносельской и Малой Ямской в Нижнем Новгороде. Об этом управление по связям со СМИ администрации города сообщило 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, в это время будем закрыто движение трамваев по маршрутам №№1, 21 и 27.

Приостановка движения связана с производством строительно-монтажных работ между домами №13Б по ул. Красносельская и №76 по ул. Малая Ямская.

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