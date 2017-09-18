"Работа по созданию безбарьерной среди ведется, но предстоит сделать еще очень многое", - Надир Хафизов Общество

Надир Хафизов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Работа по созданию безбарьерной среди ведется, но предстоит сделать еще очень многое", - сказал председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам Надир Хафизов, комментируя итоги мониторинга областного закона о безбарьерной среде.



Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО, 19 сентября в Заксобрании состоялось заседание "круглого стола" по итогам мониторинга закона. В рамках мониторинга члены экспертной группы посетили ряд социальных объектов в Балахнинском, Володарском, Богородском районах, а также Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. В их числе – рынки, торговые центры, Дома культуры, больницы, поликлиники, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы.

"Наши инспекции не должны носить формальный характер – от них нужна польза, конкретные замечания и предложения по существу вопроса", - сказал Надир Хафизов.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы любые объекты, будь то магазин или детский сад, были максимально приспособлены для каждого человека, вне зависимости от его физических возможностей. Для этого необходимо приложить усилия на всех уровнях власти – федеральном, региональном, муниципальном. Мы видим, что работа в этом направлении ведется. В то же время предстоит сделать еще очень многое. Депутаты Законодательного собрания будут активно помогать в решении насущных вопросов", - добавил он.

По итогам обсуждения с участием представителей органов власти, общественных объединений, экспертов, были выработаны рекомендации. Как было отмечено, необходимо определить механизм взаимодействия органов исполнительной власти области с общественными объединениями, которые участвуют в формировании доступной среды для инвалидов. Мнение их уполномоченных представителей должно учитываться при принятии управленческих решений по обеспечению доступности различных объектов.

Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить более высокие показатели доступности объектов и услуг по созданию безбарьерной среды в детских садах. Также им предложено активнее развивать социальную рекламу по актуальным вопросам, в том числе о проявлении заботы и внимания к проживающим рядом гражданам с ограничениями по здоровью.