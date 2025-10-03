Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Максим Лубяной: "Нижегородский ЦУР видит "карту проблем""

05 декабря 2025 18:30 Общество
Максим Лубяной: Нижегородский ЦУР видит карту проблем

Пять лет с начала работы отметил Центр управления регионом (ЦУР) в Нижегородской области. Эти подразделения появились в структурах регионального управления страны по поручению главы государства Владимира Путина. Основная задача Центров состояла в мониторинге общественных настроений и запросов и обеспечении обратной связи населения и органов власти. 

Об итогах пятилетки и перспективах на будущее высказался директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной.

"ЦУР за пять лет стал одним из ключевых инструментов современного регионального управления. Появление Центра позволило выстроить системный мониторинг общественных настроений и обеспечить прозрачную, быструю коммуникацию между жителями и властью", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня ЦУР, фактически формирует единое информационное поле региона: обращения граждан из разных источников — от соцсетей до "Госуслуг" — собираются в одном центре, что позволяет объективно понимать настроения общества и реагировать на проблемы значительно оперативнее, чем раньше.

"Важно и то, что работа ЦУР усилила управленческую дисциплину. Благодаря фиксированию сроков и качества реагирования ведомств повысилась ответственность чиновников и выросла эффективность исполнения поручений. Региональная власть получила инструмент, который не просто фиксирует жалобы, а помогает видеть "карту проблем" — от коммунальных и транспортных вопросов до инфраструктурных и социальных. На основе этих данных принимаются решения, которые реально отражают запросы жителей", - отметил Лубяной.

По его мнению, в среднесрочной перспективе роль ЦУР будет только расти.

"Они станут центром аналитики, где данные из разных систем — городских сервисов, платформ обратной связи, отраслевых ведомств — будут объединяться для прогнозирования рисков, оценки настроений и выработки управленческих решений. В долгосрочной перспективе ЦУР может стать ядром проактивного управления: не только реагировать на обращения, но и предупреждать проблемы, используя большие данные и цифровые технологии. Таким образом, ЦУР уже сегодня является важным элементом региональной экосистемы управления, а в будущем значение Центра будет только усиливаться, формируя более открытую, оперативную и ориентированную на людей модель работы власти", - заключил эксперт.

Теги:
Максим Лубяной Социальные сети ЦУР
