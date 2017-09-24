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Политика

"Валерий Шанцев – представитель классической, мудрой и основательной школы руководства", - Александр Табачников

26 сентября 2017 15:25  [9] Политика
Александр Табачников

Александр Табачников

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Валерий Шанцев – представитель классической, мудрой и основательной школы руководства", - заявил НИА "Нижний Новгород" заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Александр Табачников, комментируя смену руководства региона, 26 сентября 2017 года.

"Работу Валерия Павлиновича я однозначно оцениваю положительно. За время его руководства областью выросли темпы развития экономики, промышленности, социальной сферы. Значительно увеличился бюджет, были реализованы очень крупные и амбициозные инвестиционные проекты. Выстроилась стабильная работа с федеральным центром. Мы начали получать федеральные средства. Здесь нужно понимать, что нужно ведь не просто попросить денег, нужно доказать значимость проектов, которые реализуются. Была систематизирована работы с районами области. Достаточно большой поток инвесторов к нам хлынул. В ряде вещей мы были первыми и лучшими в стране. Например, в части инвестиционного законодательства", - отметил Табачников.

"Понятно, что такой большой субъект, как Нижегородская область, не может быть без проблем. Естественно, есть проблемы, и вся работа Валерия Павлиновича Шанцева и правительства была направлена на то, чтобы решать проблемы. Отличительной чертой Валерия Павлиновича было то, что он всегда ставил очень амбициозные задачи, для решения которых нужно работать так, чтобы кости трещали. То есть это не вальяжная, а очень напряженная работа. И сам он всегда был готов к такой работе, и всех остальных заставлял и учил. У него было и остается чему поучиться, потому что он представитель классической, мудрой и основательной школы руководства. Я благодарен судьбе за то, что мне довелось поработать с ним", - подчеркнул зампредседателя ЗС НО.

Что касается нового губернатора, то, по мнению Александра Табачникова, перед ним стоит задача очень быстро вникнуть в процессы, происходящие в области.

"Это и экономика, и финансы, и развитие промышленности, и отношения политические, и околополитические. Почитав биографию, интервью, я понял, что это руководитель с очень большим опытом, особенно в области финансовых, имущественных отношений. Руководить промышленностью на уровне федерации – это очень сложная задача. Технократ, профессиональный управленец, интеллектуал. Как я понял, у него есть глубокое понимание всех процессов, которые происходят в мире, понимание того, куда должна двигаться Россия", - сказал Табачников.

"Я думаю, что с учетом хорошей преемственности того, что происходило в Нижегородской области, будет привнесено много нового и современного. Я уверен, что и губернатор, и правительство, которое будет сформировано, так же будет успешно взаимодействовать с Законодательным собранием. Есть рутинные ежедневные задачи, которые надо решать, но должны быть и прорывные тренды, чтобы все понимали, куда мы двигаемся", - заключил секретарь НРО "Единой России".

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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