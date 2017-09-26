"Если на выборах будут такие же соперники, как в прошлый раз, Никитину они конкуренции не составят", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Если на выборах будут такие же кандидаты, как в прошлый раз, Глебу Никитину они конкуренции не составят", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Сергей Кочеров, комментируя смену руководства Нижегородской области, 26 сентября 2017 года.



"Почему Глеб Никитин назначен врио губернатора Нижегородской области - это вопрос президенту или той команде, которая лоббировала назначение, потому что это человек молодой, в этом году ему исполнилось 40 лет, с опытом работы на министерском уровне, то есть у него нет опыта руководства регионом или даже городом. Он из Санкт-Петербурга, что, возможно, является одной из причин, почему он назначен. Мы знаем, что Санкт-Петербург у нас играет роль кузницы кадров", - отметил Кочеров.



Отвечая на вопрос о том, сможет ли Глеб Никитин наладить отношения с местными политическими элитами, Кочеров сказал, что первоначально нужно знать ответ на вопрос, для чего он назначен временно исполняющим обязанности. "Для того, чтобы он проработал до следующих выборов, когда заявится какой-то реальный претендент? Или ему дают достаточно долгий срок, 11 месяцев, чтобы он показал себя, взялся за работу, чтобы его работу оценили в Москве и на этом основании решили, надо ли делать ставку на него на выборах губернатора или придется кого-то другого делегировать в этом качестве?", - сказал политолог.



"Что касается оппонентов, понятно, что Валерий Шанцев на выборы не пойдет, потому что если бы он пошел на выборы, он бы у Никитина выиграл. На ум приходят все те кандидаты, которые проявили себя на нижегородских выборах, но мы помним, что на предыдущих выборах ни один не смог составить реальной конкуренции. Поэтому если будут такие же соперники, то кандидату от власти они конкуренции не составят. В то, что пойдет на выборы Олег Сорокин, который может использовать и капитал свой, и значительное в Нижнем Новгороде влияние, тоже верится с трудом", - подчеркнул Сергей Кочеров.



"Возможен какой-нибудь залетный кандидат. Я, например, не исключаю, что Дмитрий Гудков пожелает участвовать в нижегородских выборах. Здесь уже могут быть интересные варианты, может начаться реальная политическая борьба, хотя я думаю, что власти сделают все, чтобы таких флибустьеров не было на наших выборах. Наши власти, как показывают последние губернаторские выборы в регионах России, предпочитают скучные кампании с заранее предсказуемым результатом, когда политическое пространство защищается и можно избрать любого, лишь бы его поддерживали в центре", - заключил Кочеров.



Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Выборы нового губернатора планируются в сентябре 2018 года.