Три вуза эвакуированы в Дзержинске Нижегородской области из-за анонимных звонков о минировании Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три вуза эвакуированы в Дзержинске Нижегородской области из-за анонимных звонков о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.



Согласно предоставленной информации, эвакуация прошла в дзержинских филиалах НГТУ, ННГУ и РАНХиГС.



Кроме того, в РАНХиГС сообщили, что эвакуирован первый корпус вуза в Нижнем Новгороде.



Напомним, к настоящему моменту известны сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.



Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт (взрывное устройство не обнаружено), вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора и один из корпусов Мининского университета, корпус ННГУ и несколько торговых центров. Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности.