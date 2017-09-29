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Три вуза эвакуированы в Дзержинске Нижегородской области из-за анонимных звонков о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Согласно предоставленной информации, эвакуация прошла в дзержинских филиалах НГТУ, ННГУ и РАНХиГС.
Кроме того, в РАНХиГС сообщили, что эвакуирован первый корпус вуза в Нижнем Новгороде.
Напомним, к настоящему моменту известны сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.
Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт (взрывное устройство не обнаружено), вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора и один из корпусов Мининского университета, корпус ННГУ и несколько торговых центров. Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности.
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