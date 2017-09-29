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Общество

"Дивиденды мэрия не получает, но не думаю, что от продажи муниципальной доли ДУКов будет лучше", - Анна Круглова

02 октября 2017 17:54  [69] Общество
Анна Круглова

Анна Круглова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Дивиденды мэрия не получает, но не думаю, что от продажи муниципальной доли ДУКов будет лучше", - заявила НИА "Нижний Новгород" депутат нижегородской Думы, заместитель гендиректора НП "НАО ЖКХ" Анна Круглова, комментируя долги ДУКов за электроснабжение.

25 сентября 2017 года сообщалось, что нижегородские ДУКи задолжали за электроэнергию ПАО "ТНС энерго НН" более 800 млн рублей. Глава администрации города Сергей Белов считает, что будет лучше, если договора на электроснабжение будут заключаться компаниями с потребителями напрямую, не через домоуправляющие компании.

По мнению Анны Кругловой, предложение сити-менеджера возможно реализовать, однако она уточнила, что законодательство не предполагает прямые договоры компаний с потребителями на электроснабжение общедомового имущества.

Отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", депутат также отметила, что администрация, владеющая 25% акций в пяти районных ДУКах, не обязана погашать их долги.

"Дивиденды мэрия не получает. При этом не думаю, что от продажи муниципальной доли ДУКов будет лучше. Сейчас администрация может если не контролировать, то понимать и разбираться в том, что происходит", - считает Анна Круглова.

В апреле 2017 года сообщалось, что муниципальные пакеты акций в прогнозном плане приватизации пока не стоят.

Напомним, что нижегородская администрация сообщила о несогласии ДУКов с суммой долга за электроэнергию перед "ТНС энерго НН".

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