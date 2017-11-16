"Вопрос запаха от НМЖК в свете предстоящего ЧМ-2018 становится репутационным", - Олег Кручинин Общество

Олег Кручинин Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

"Вопрос запаха от НМЖК в свете предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года становится репутационным", - сказал начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин по итогам личного приема граждан 16 ноября 2017 года.

Участниками приема стали представители нижегородских предприятий, разработчики экологической документации, а также активные жители города, обеспокоенные продолжающимися выбросами дурнопахнущих веществ с Нижегородского масложирового комбината (АО НМЖК).

По словам Кручинина, ситуация на сегодняшний день в значительной степени стабилизировалась, жалоб от населения стало меньше. "Однако время от времени запах от НМЖК продолжает доставлять дискомфорт горожанам, кроме того в свете Чемпионата мира по футболу 2018 для Нижнего Новгорода данный вопрос становится репутационным", - подчеркнул Курчинин.

Отмечается также, что департамент Росприроднадзора по ПФО завершил проведение на предприятии плановой проверки. Выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, виновные будут привлечены к ответственности. В то же время руководству и собственникам НМЖК сделано строгое замечание с требованием в кратчайшие сроки предпринять все меры по модернизации системы очистки воздуха.

В настоящее время предприятие заявляет о готовности установить трехступенчатую систему фильтров, которая обеспечит очистку воздуха на 95%.

"Мы надеемся, что именно так все и будет. Тем не менее, сейчас совместно с прокуратурой решается вопрос о направлении дела в суд для принятия такой непопулярной меры, как приостановка деятельности предприятия", - заявил руководитель ведомства.

Напомним также, что Ростехнадзор привлек к административной ответственности АО "НМЖК" за нарушения требований безопасности.

В марте текущего года руководство НМЖК сообщало, что планирует модернизировать системы нейтрализации запахов до конца 2017 года.