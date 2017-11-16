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Общество

Мы будем дежурить около ярмарки 10-14 дней, этого должно хватить, чтобы водители смирились с неизбежным, - Игорь Михайлушкин

17 ноября 2017 17:38  [103] Общество
Игорь Михайлушкин

Игорь Михайлушкин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Мы будем дежурить около ярмарки 10-14 дней, этого должно хватить, чтобы водители смирились с неизбежным", - об этом начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игорь Михайлушкин сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя информацию о том, что с 16 ноября ведомство начало дежурство в местах заторов у Канавинского моста.

По его словам, дежурство необходимо, чтобы водители успели привыкнуть к новым схемам движения и пересечения перекрёстков.

"Но это не значит, что виноваты во всем исключительно автовладельцы, для этого есть самая важная причина - перекрытие ул. Самаркандской, то есть причина, не зависящая от жителей города. Мы будем дежурить 10-14 дней. Это вынужденная мера. Столько времени как раз должно хватить, чтобы водители поняли и смирились с неизбежным. Да, эта мера вводится из-за увеличившегося потока нарушителей. Я понимаю, что многие недоумевают, зачем это нужно, но все достаточно просто: человек, перекрывающий поворот, и машинам сзади не дает проехать, и для себя ничего по времени не выигрывает. Из-за таких людей следует цепная реакция нарушений, и начинается хаос. На данный момент в рамках дежурства мы уже выявили 15 нарушителей. Всем выписаны штрафы. Как бы ни было неудобно, ездить надо по правилам", - подвели итог Михайлушки.

Напомним, в связи со строительством дорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года в районе стадиона "Нижний Новгород" полностью перекрыта дорога по ул. Самаркандской. Часть ее должны были открыть несколько месяцев назад, но подрядчик сорвал сроки. Таким образом, единственной полноценной дорогой, связывающей микрорайон Мещерское озеро с Канавинском мостом, осталась ул. Должанская.

В связи с этим УГИБДД 16 ноября 2017 года начало дежурство в районе Нижегородской ярмарки для пресечения нарушений правил проезда перекрестков.

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