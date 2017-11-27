"КУГИ только тормозит развитие Нижнего Новгорода", - Николай Сатаев Экономика

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"КУГИ только тормозит развитие Нижнего Новгорода", - об этом депутат Гордумы Николай Сатаев (КПРФ) сообщил на заседании комиссии по соцполитике Думы Нижнего Новгорода 30 ноября 2017 года.

По его словам, из-за бездействия комитета по управлению городским имуществом городской бюджет недополучает доход от пользования предприятиями ливневой канализацией.

"Плата за пользование городскими системами водоотведения для резидентов в бюджете на 2018 год указана в размере 19 млн рублей. У нас предприятий в Нижнем Новгороде порядка тысячи. Выходит, что в среднем они платят всего по тысяче рублей в месяц. Что это за деньги вообще? Это же натуральный саботаж. Бюджет мог бы получать миллионы вместо тысяч, но этого не происходит, потому что половина ливневок остается бесхозной, а комитет совершенно не торопится брать их на баланс. Мы теряем большие деньги и никому до этого нет дела. Ситуация требует разбирательства", - заявил депутат.