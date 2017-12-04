"Нижегородская область относится к числу редких регионов РФ, которым удалось сохранить НХП", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нижегородская область относится к числу редких регионов РФ, которым удалось сохранить НХП", - заявила журналистам заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, член попечительского совета регионального Фонда НХП Ольга Щетинина 4 декабря 2017 года.



В Заксобрании прошло торжественное мероприятия, посвященное 20-летию Фонда, который был создан в 1997 году. Как подчеркнула Ольга Щетинина, все эти годы региональный парламент тесно сотрудничает с Фондом.



"Фактически Фонд объединяет вокруг себя всех неравнодушных людей – представителей общественности, МСУ, правительства, Заксобрания – для решения главного вопроса – сохранения и развития художественных промыслов. Нижегородская область относится к числу редких регионов РФ, которым удалось сохранить НХП. На территории региона сохранено 22 художественных промысла. Сейчас эта работа продолжается. Мы ищем тех мастеров, которые еще остались, и стараемся при государственной поддержке возобновить и сохранить те промыслы, которые были здесь многие века", - отметила вице-спикер ЗС НО.



"Также ведется работа по господдержке. Каждый год мы вносим какие-то изменения в законодательство, связанные с развитием НХП. Это и присвоение тем местам, где традиционно существуют художественные промыслы, статуса объектов культурного наследия. Это изменения в сфере интеллектуальных прав, и меры поддержки предприятий, например возмещение затрат на энергоресурсы, и льготные условия продажи предприятиями продукции. Сейчас мы вместе с депутатами Госдумы работает над таким важным вопросом, как полный запрет контрафакта, который мешает нашим предприятиям развиваться. Мы должны объединить усилия и прекратить это", - сказала Щетинина.



"Важной частью развития НХП является передача мастерства, ведь художественные промыслы – это, прежде всего, руки, люди. Поэтому в этом году мы и приняли новый закон, который направлен на поддержку молодых специалистов", - заключила депутат.



Напомним, в конце ноября 2017 года депутаты ЗС НО приняли закон о финансовой поддержке специалистов сферы НХП. С 2018 года новым работникам предприятий в течение двух лет ежемесячно будет выплачиваться дополнительно 5 тысяч рублей сверх зарплаты, а также единовременно – 35 тысяч рублей "подъемных" средств.