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Экономика

"Гражданам нужно идти в ногу с минфином России и покупать валюту", - Роман Ткачук

05 декабря 2017 18:12  [75] Экономика
Роман Ткачук

Роман Ткачук

Фото: Федерал Пресс

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Гражданам нужно идти в ногу с минфином России и покупать валюту", - заявил старший финансовый аналитик дилингового центра "Альпари" Роман Ткачук в ходе круглого стола, который прошел в Нижнем Новгороде 5 декабря 2017 года.

"Я думаю, гражданам нужно идти в ногу с минфином России. Что он сейчас делает? Он активно покупает валюту. Получается, что сберегает на "черный день", на случай каких-то потрясений в будущем, причем неважно, какого характера. На мой взгляд, гражданам тоже нужно следить за ситуацией, увеличивать свои сбережения и, вполне возможно, хранить их именно в валюте. С ноября по февраль российская валюта традиционно выглядит слабо. Мне кажется, текущий курс доллар-рубль привлекателен для покупки валюты", - сказал Ткачук.

В свою очередь доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Россохин добавил, что если и делать сбережения, то лучше именно в той валюте, в которой происходят основные траты.

"Хотя тяжело советовать что-либо тому 21 млн граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, особенно сберегать или делать крупные покупки, потому что это крайне сложно при таких уровнях зарплат", - подчеркнул он.

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