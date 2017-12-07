"Предложение водителям бесплатного проезда – наиболее действенный метод борьбы с пробками во время снегопада", - Иван Сергеев Общество

Иван Сергеев

"Предложение водителям бесплатного проезда – наиболее действенный метод борьбы с пробками во время снегопада", - сказал лидер движения "Город без пробок" ОНФ Иван Сергеев 7 декабря 2017 года.

"Я помню зимы, когда с уборкой снега было совершенно плохо, их и люди, как правило, запоминают. В этом году лично я пока проблем с передвижением особых не заметил, снег вывозится, и это самое главное. Хотя и снегопадов серьезных тоже еще не было. Но, тем не менее, в зимний период водителям необходимо менять стиль езды, манеру вождения, и обязательно учитывать особенности погодных условий, потому что зима у нас не отличается постоянством атмосферных температур", - прокомментировал он ситуацию на дорогах Нижнего Новгорода.



Активист подчеркнул, что те скорости и дистанции, которые соблюдаются летом, абсолютно неприемлемы в зимний период.

"Торможение совершенно другое и поведение автомобиля иное. Поэтому необходимо быть предельно внимательными: сократился световой день, большую часть суток темно, плюс туманы, снегопады, изморозь. Как следствие, видимость резко снижается, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Такие ДТП из-за невнимательности водителей собирают пробки на дорогах и провоцируют другие проблемы, значительно больше, чем тот же неубранный снег", - высказал мнение Сергеев.

Для решения проблем с заторами на дорогах во время снегопадов эксперт предложил рассмотреть следующий подход: "Самое неприятное, когда утром все едут на работу и ничего не предвещает снегопада, а днем выпадают осадки, и город встает. Я, как общественник, хотел бы во избежание транспортных коллапсов предложить спасаться наиболее действенным, на мой взгляд, способом, который уже применяется успешно в ряде городов России. Нужно не просто заранее предупреждать людей о снегопаде с просьбой не использовать личный транспорт, но предложить взамен водителям воспользоваться в этот день общественным транспортом бесплатно по предъявлению водительского удостоверения. Эту практику можно изучить, продумать с точки зрения правовых актов и попробовать внедрить, например, со следующего сезона. На мой взгляд, данный вариант поможет разгрузить дороги во время снегопада".