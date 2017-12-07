"Вопрос компенсации транспортным предприятиям выпадающих доходов нужно решать более тщательно", - Владимир Солдатенков Общество

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Вопрос компенсации транспортным предприятиям выпадающих доходов нужно решать более тщательно", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя решение отложить поправку о выделении на эти цели дополнительных средств, 11 декабря 2017 года.

"Компенсация выпадающих доходов — это целенаправленная работа, которую мы ведем уже второй год. Сейчас продолжаем разбираться с общей суммой, заложенной в бюджете. Мы решили создать рабочую группу, поскольку выпадающие доходы касаются не только Нижнего Новгорода, но и других районов — Дзержинск, Арзамас, Семенов, - и это усложняет работу", - сказал Солдатенков.

"Во-первых, нужно определить соотношение муниципального транспорта и частного. Во-вторых, мы хотим понять, что делать с безлимитным абонементом (планируется ввести с 1 января 2018 года, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Ведь по нему количество поездок превышает 70, хотя в среднем на территории Нижнего Новгорода количество поездок должно быть 50. Если говорить о среднем количестве поездок на территории Нижегородской области, то их получается 17. А абонемент люди вынуждены покупать на 39, которые им не нужны. Поэтому есть предложение рассмотреть возможность покупать десять, 20, 30, 40 поездок", - подчеркнул депутат.

"Тема продолжает обсуждаться. Количество перевозок должна показать система АСКОП, в Нижнем Новгороде она уже есть. Это комплексный вопрос, и решать его нужно более тщательно", - резюмировал председатель комитета.