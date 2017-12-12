"Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен вложить более 600 млн рублей модернизацию в 2018 году", - Александр Фролов Экономика

Александр Фролов Фото: Т плюс

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен вложить более 600 млн рублей в модернизацию и инвестпрограммы в 2018 году", - об этом директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов сообщил журналистам 12 декабря 2017 года.



По его словам, в ближайших планах филиала проект реконструкции химического цеха и береговой насосной станции на Сормовской ТЭЦ, перевод энергокотла №4 Дзержинской ТЭЦ на пониженные параметры пара для оптимизации режима работы и снижения удельных расходов на станции.



"Кроме того, мы готовимся к заключению концессионного соглашения по модернизации объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения города Дзержинска Нижегородской области. И конечно, никто не отменял текущих задач, касающихся обслуживания жителей, ремонта тепловых сетей и прочего. По плану компания намерена вложить в программу ремонта в 2018 году 849 млн рублей, в программу технического перевооружения и реконструкции, а также инвестпрограмм 632 млн рублей. Наш объем инвестиций несколько меньше, чем в других городах – миллионниках, однако мы каждый год стараемся улучшать показатели на 20-30%", - подвел итог руководитель филиала.

Напомним, что Нижегородский филиал "Т Плюс" направил 131 млн рублей на ремонт и техперевооружение Кстовских теплосетей.