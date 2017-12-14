"Депутаты нижегородского Заксобрания держат обратную связь с молодёжью региона", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Депутаты нижегородского Заксобрания держат обратную связь с молодёжью региона", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, комментируя темы, рассмотренные в ходе "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, которая прошла 14 декабря 2017 года.

"В ходе "Прямой линии" Владимир Путин особо отметил важность работы, связанной с поддержкой талантливых детей. Это, безусловно, серьезная государственная задача, которую необходимо решать на федеральном и региональном уровнях. Я полностью согласен с главой государства, что все дети талантливы. Необходимо помочь им раскрыть свои дарования, и это, несомненно, станет важным шагом на пути выбора будущей профессии. Законодательное собрание уделяет этому направлению повышенное внимание, поскольку принимаемые нами законы реализуются и в интересах молодого поколения", - сказал Евгений Лебедев.

Он напомнил, что ежегодно в региона при поддержке областного парламента проходит конкурс "Голос ребёнка". "С молодежью мы держим обратную связь, и в качестве примера приведу областной конкурс "Голос ребёнка". Школьники из городов и районов Нижегородской области стремятся стать его участниками, чтобы продемонстрировать свои таланты, получить признание. Мы, депутаты, не просто читаем работы и выбираем победителей, но и прислушиваемся к идеям, мыслям ребят. В рамках конкурса даже номинация такая есть - "Совет государственному человеку". Во многих конкурсных сочинениях, действительно, есть многое из того, над чем необходимо задуматься", - подчеркнул Лебедев.

"Президент России говорил о том, что детей нужно вести от получения ими образования до последующего трудоустройства. И здесь очень важно прививать те навыки, которые позволят им стать достойными гражданами своей страны. Еще один проект, который реализуется при поддержке Законодательного собрания - "Творчество против коррупции". Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений государственной политики, и, если с юных лет заложить в человеке нетерпимость к этому злу, результат обязательно будет положительный. Большой интерес для меня представляют работы, которые поступают от участников конкурса "Я – законодатель", которому мы уделяем значительное внимание. Ребята предлагают свои инициативы по разработке новых законопроектов. Таким образом, от конкурса к конкурсу, от проекта к проекту взрослеют ребята и их идеи. Работа с молодым поколением помогает отобрать лучшие из них, и мы обязательно будем ее вести", - отметил спикер регионального парламента.