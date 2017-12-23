"Необходимо оградить детей от вступления в группы, которые могут нанести вред их здоровью", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Необходимо оградить детей от вступления в группы, которые могут нанести вред их здоровью", - считает зампредседателя нижегородского Заксобрания Ольга Щетинина.

Как сообщила пресс-служба регионального парламента, 25 декабря в Заксобрании состоялось итоговое совместное заседание Научно-консультативного и Общественного советов в 2017 году.

В рамках заседания был представлен проект нижегородского отделения общественной организации "Заступничество" по созданию и обеспечению безопасной информационной среды в образовательных организациях региона "Безопасный Интернет". Данная организация сотрудничает с Нижегородской православной гимназией имени преподобного Сергия Радонежского, областной библиотекой.

Инициаторы проекта провели социологическое исследование в форме анкетирования учащихся, их родителей, а также педагогов с целью выработки рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения детей. Кроме того, был проведен мониторинг сайтов школ и выявлено, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях доступ к различной информации неограничен, а на официальных сайтах школ отсутствует часть необходимых материалов.

"На заседаниях Научно-консультативного и Общественного советов при Законодательном собрании обсуждается много актуальных вопросов. Сегодня одной из тем обсуждения стал проект, направленный на обеспечение безопасности в сети Интернет. Есть хорошие промежуточные результаты. Важно грамотно и системно организовать работу со школьниками, их родителями, педагогами, чтобы интернет был источником знаний, а не представлял опасность для ребят", - сказала Щетинина.

Она отметила, что для этого необходимо ограждать детей от вступления в опасные соцгруппы в сети. "К сожалению, мы много слышали об этом в последнее время. Кроме того, важно проводить дополнительное обучение педагогов, чтобы они знали все возможности, предоставляемые современными технологиями", - подчеркнула зампредседателя Заксобрания.

Вице-спикер ЗС НО также отметила, что данная тема нуждается в более детальной проработке региональным парламентом совместно с министерством образования Нижегородской области, департаментом образования Нижнего Новгорода, отделами образования в районах.