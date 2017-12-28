Журналист Екатерина Гордон выдвинулась на выборы президента РФ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Журналист и общественный деятель Екатерина Гордон выдвинулась на выборы президента РФ. Об этом сообщается в документах на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 28 декабря 2017 года.



Согласно информации, за последние сутки, кроме действующего президента Владимира Путина, выдвинулись: Екатерина Гордон (политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров") и Сираждин Рамазанов (всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России").

Всего на 27 декабря в ЦИК подали заявки 18 человек. Наталья Лисицина (партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"), которой ранее было отказано в регистрации, подала документы вторично. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ЦИК России, ранее уведомление ею было подано с нарушением сроков, однако законодательство в данном случае позволяет провести процедуру второй раз.



По данным на 28 декабря отказано в регистрации самовыдвиженцам Олегу Лурье, Алексею Навальному, Сергею Полонскому, а также Елене Семериковой (партия "Женский Диалог").



Таким образом, в настоящее время остается 14 выдвинутых кандидатов: Владимир Путин, Екатерина Гордон, Сираждин Рамазанов, Наталья Лисицына, Сергей Бабурин (общественная организация – политическая партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Роман Худяков (ВПП "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/") и самовыдвиженец Александр Чухлебов.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.