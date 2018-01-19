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Общество

"Традиционно по уборке снега есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов", - Павел Марков

24 января 2018 16:35  [1023] Общество
Павел Марков

Павел Марков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Традиционно по уборке снега есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов", - заявил директор департамента жилья администрации Нижнего Новгорода Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.

По его словам, с уборкой снега хорошо справляются в Автозаводском районе. "Традиционно есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов. За два дня после первого объезда в лучшую сторону смог поправить ситуацию ДУК Канавинского района. Удивил Ленинский район. Мы привыкли, что он всегда был в числе отстающих, а сейчас ситуация кардинально поменялась. Я предполагаю, что это произошло после смены директора ДУКа", - подчеркнул Павел Марков.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего 21-22 января снега составило в Нижегородской области до 40% месячной нормы. На дорогах Нижнего Новгорода 22 января наблюдались пробки в девять баллов.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что администрация планирует разработать долгосрочные правила уборки города. Сроки разработки пока не называются.

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