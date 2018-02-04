"Хотелось бы, чтобы президент не только выделял деньги, но и контролировал, доходят ли они до учителей", - Игорь Богданов Политика

Игорь Богданов Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина "Хотелось бы, чтобы президент не только выделял деньги, но и контролировал, доходят ли они до учителей", - заявил член НРО "Справедливой России", депутат Думы Нижнего Новгорода Игорь Богданов, комментируя программный манифест партии, адресованный будущему президенту РФ, на пресс-конференции 5 февраля 2018 года.



Социальный манифест включает в себя шесть пунктов-предложений партии будущему президенту РФ. Одним из пунктов, "Справедливая Россия", в частности, предлагает "восстановить социальную инфраструктуру в стране – доступное здравоохранение и образование для всех слоев населения, и увеличить финансирование образования, фундаментальной науки, здравоохранения и культуры в два раза".



Комментируя этот пункт, депутат, директор школы №91 Игорь Богданов отметил, что действующий президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался за поднятие уровня и значимости медицины, образования, социальной сферы.



"Однако есть указы, а есть исполнители на местах, и исполняют они плохо. Буквально в декабре Путин говорил, что учителям будет выделено еще 10 млрд рублей к 60-ти. Потом Медведев добавил 7 млрд рублей. Но, к сожалению, эти деньги либо не доходят, либо муниципалитеты и регионы настолько бедные, что нечем повышать зарплату. Хотелось бы, чтобы президент не только выделял деньги, но и контролировал, доходят ли они до учителей", - подчеркнул Богданов.



Напомним, что партия "Справедливая Россия" не стала выдвигать кандидата на выборы президента РФ в 2018 году.

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