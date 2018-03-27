"Когда я увидела "Кока-кольный" звон вместо колокольного звона, то очень удивилась", - Наталия Макшанцева Общество

Наталия Макшанцева Фото: Столица Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Когда я увидела "Кока-кольный" звон вместо колокольного звона, то очень удивилась", - рассказала журналистам 29 марта заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Добролюбова Наталия Макшанцева на пресс-конференции, посвященной проведению "Тотального диктанта – 2018".

В этом году образовательная акция пройдет на семи площадках Нижнего Новгорода. Преподаватель НГЛУ рассказала о некоторых ошибках в диктантах прошлых лет.

"Многие не знают как писать слово "поручик", пишут – "поруДчик", Кронштадт пишут – "кронштат". Были ошибки даже в названиях городов: Санкт-Петербург и Пермь. "Презентовые" вместо брезентовых палаток, по Невскому проспекту пишут по-невскому. К примеру, в текстах прошлых лет было слово машинист-хохмач. В результате написали "машинист Хохмач" и даже "машинист-басмач". Я и предположить не могла, что вместо богатырь-исполин напишут "богатырь из Полина", - сообщила Макшанцева.

"Есть такое понятие – агноним, когда слово знакомо, но не входит в активный словарный запас, либо более частотный вариант произношения вытесняет менее частотный. Так "Кока-кольный" вытеснил первый вариант "колокольный" в языковом сознании носителя русского языка. Если человек впервые слышит слово, он не знает его облика. Все это результат низкого уровня образования и отсутствия любви к чтению", - заметила она.

Наталия Макшанцева дала несколько советов, какие правила русского языка стоит повторить, чтобы написать тотальный диктант на хорошую оценку. Это - слитное и раздельное написание наречий, правописание одной и двух букв "н" в причастиях и отглагольных прилагательных, расстановка знаков препинания в сложном предложении, а также предложения, соединенные знаком ";".

Ректор НГЛУ им. Добролюбова Борис Жигалев обратил внимание, что тотальный диктант в определенном смысле предупреждает падение грамотности населения.

"Отрадно, что с каждым годом все больше людей участвуют в тотальном диктанте. Это говорит о том, что русский язык жив. Необходимо поддерживать родной язык в своей стране. В других странах эта проблема также существует. Тотальный диктант - это один из аспектов решения тех вопросов, которые стоят перед всем человечеством", - сказал Жигалев.