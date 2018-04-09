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Бизнес

"Наш дружный транспарентный подход позволить снять многие вопросы в сфере бизнеса", - Дмитрий Краснов

09 апреля 2018 16:56  [229] Бизнес
Дмитрий Краснов

Дмитрий Краснов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Наш дружный транспарентный подход позволить снять многие вопросы в сфере бизнеса", - заявил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов на встрече главы города Владимира Панова с предпринимателями в ТПП 9 апреля 2018 года.

Он призвал к тому, что подобные встречи надо готовить содержательно для более эффективного взаимодействия власти и бизнеса.

"В числе системных вопросов, которые надо озвучивать: инвентаризация территорий, работа естественных монополий, проблемные решения судебных органов и многие другие. До некоторого времени в городском бюджете даже не было строки по поддержке предпринимательства, сейчас эти средства появились. В первую очередь я призываю убрать незаконную торговлю, тогда честным предпринимателям будет проще работать. Наш дружный транспарентный подход на этой встрече позволить снять многие вопросы", - отметил Краснов.

Он также сообщил, что от врио губернатора Глеба Никитина поступило поручение организовать подобные встречи с предпринимательским сообществом в ТПП в будущем.

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