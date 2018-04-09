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Общество

"Основная проблема в вопросе раздельного сбора мусора – не до конца проработанное законодательство", - Владислав Атмахов

10 апреля 2018 16:06  [184] Общество
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Основная проблема в вопросе раздельного сбора мусора – не до конца проработанное законодательство", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов после круглого стола "Перспективы и проблемы раздельного сбора отходов в Нижнем Новгороде" 10 апреля 2018 года.

"Я бы сказал, что раздельный сбор мусора - это основополагающая тема для того, чтобы нам в конечном итоге жить в чистой стране, чистом городе. С этого нужно начинать. Но вы видите, до какой степени этот вопрос многогранен, сколько вопросов он вызывает и у общественности, и у организаций, и даже у правительства?", - отметил Атмахов.

"Дело в том, что основная проблема в этом вопросе – это не до конца проработанное законодательство, если его брать и накладывать непосредственно на то, что происходит в ЖКХ. Очень сильное несовпадение. В жизни все намного, намного сложнее", - сказал депутат.

"Подобные обсуждения нужно проводить чаще, и необходимо, чтобы сотрудники ТСЖ, управляющих компаний доносили те решения, которые мы здесь принимаем, до жителей. Надо объяснять, что мы стараемся улучшить ситуацию. Иногда получается с ошибками. И правительство ошибается. Но мы для того и собираемся, чтобы найти правильные пути решения этих вопросов", - заключил Владислав Атмахов.

Напомним, правительство Нижегородской области разработало порядок раздельного сбора твердых коммунальных отходов в регионе.

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