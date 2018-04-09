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Общество

"Три-четыре месяца необходимо для введения АСОП в регионе, нужна только политическая воля", - Сергей Зуденков

10 апреля 2018 17:24  [158] Общество
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Три-четыре месяца необходимо для введения АСОП в регионе, нужна только политическая воля", - заявил зампредседателя комитета по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков 10 апреля 2018 года.

Он напомнил, что введение АСОП в области периодически откладывалось. "Система АСОП необходима. Это даст, во-первых, возможность чeтко и прозрачно видеть, как расходуются бюджетные средства, которые идут на субсидии для льготных категорий граждан. Во-вторых, даст возможность нижегородцам, которые пользуются общественным транспортом, не ждать социальных автобусов, как правило, это муниципальные перевозчики в Нижнем Новгороде и ряд частных в области", - сказал Зуденков.

"Имея на руках проездной билет, нижегородцам будет удобнее добираться, но это при условии, что автобусы будут оснащены системой АСОП и валидаторами (устройства, которые считывают данные пассажира). Соответственно, интервал движения автобусов, которые будут удовлетворять маршруту следования пассажиров, снизится и не будет необходимости длительное время простаивать на остановках в ожидании социального транспорта", - пояснил зампред комитета.

"Это основные доводы, которые говорят также в пользу системы АСОП, которую нужно водить, и чем быстрее, тем лучше", - сказал он.

Напомним, нижегородское Заксобрание в феврале приняло во втором чтении закон о внедрении автоматизированной системы оплаты проезда. Документ предполагает, что с 2019 года АСОП должна быть введена на всей территории Нижегородской области, в том числе на межмуниципальных маршрутах и у частных перевозчиков.

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