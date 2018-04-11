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Политика

"Мы подходим к той ситуации, когда войны не хочет никто, но она может начаться", - Сергей Кочеров

12 апреля 2018 16:41  [99] Политика
Сергей Кочеров

Сергей Кочеров

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Мы подходим к той ситуации, когда войны не хочет никто, но она может начаться", - заявил политолог Сергей Кочеров в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба на тему "Над пропастью во лжи или на краю мировой войны" 12 апреля 2018 года.

"Трамп, на самом деле, не хочет идти на серьезный военный конфликт, но, поскольку руководство США не вполне понимает, как далеко готово зайти руководство России, а руководство России не понимает, как далеко готово зайти руководство США и Запада, мне кажется, необходимо включить режим переговоров как со стороны России, так и со стороны США", - сказал эксперт.

"И здесь должен найтись кто-то, кто сказал бы, как в свое время сказал Кеннеди в разговоре с Хрущевым: "Вы поймите, что за мной стоят такие силы, которые я полностью не контролирую". Зная, кто является советниками Трампа, я думаю, он находится в том же примерно положении. На него очень сильно давят. В нашем руководстве тоже есть не только "голуби", но есть и "ястребы" в генералитете, которые давят на президента и говорят, что Россия из военного конфликта при определенных условиях может выйти победителем. Поэтому мы подходим к той ситуации, когда войны не хочет никто, но в силу субъективных решений, принимаемых и с той, и с другой стороны, она может начаться", - подчеркнул Сергей Кочеров.

По мнению политолога, в нынешних условиях необходимо представление о некоем новом порядке, учитывающем все новые реалии. "И любая страна может быть в этом смысле или частью проблемы, или частью ее решения. Проблема для России заключается в том, что она, отстаивая свои национальные, геополитические интересы, действует порой чрезмерно поспешно, создавая образ агрессивной державы. К сожалению, мы иногда даем основания для того, чтобы обвинения, которые звучат в наш адрес, выглядели бы достаточно убедительно для той аудитории", - сказал Кочеров.

Он также добавил, что хотя речь президента, в которой значительное внимание уделялось вооружению, произвела на многих большое впечатление, вызывает сомнение масштаб этого вооружения. "Если у нас и есть гиперзвуковое оружие, которого нет у американцев, то, скорее всего, оно исчисляется единицами или десятками, а не сотнями и тысячами", - отметил политолог.

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