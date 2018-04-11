"Идеи об импортозамещении – это абсолютно наивная вещь", - Василий Козлов Политика

Василий Козлов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Идеи об импортозамещении – это абсолютно наивная вещь", - заявил профессор, доктор экономических наук, ректор бизнес-школы "Грин-Сити" Василий Козлов в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба на тему "Над пропастью во лжи или на краю мировой войны" 12 апреля 2018 года.



"Военно-политическая риторика и все, что мы видим на поверхности сейчас, - это игра нервов, это "покер". Сейчас надо соблюдать выражение непроницаемого лица, и мы видим, что наш президент умеет это делать, он выдерживает паузу. Ситуация многослойная, и ее упрощение, попытки найти популярные ответы – это ловушка", - отметил эксперт.



"Военно-политическая поверхность скрывает торговые войны. Вообще, ставка на суверенизацию собственных рынков, создание источников доходности на своей территории – это сверхзадача любого руководителя. Мы пока не в состоянии какой-то конструктив выработать, потому что его надо решать именно исходя из многослойности. Это новое понимание мирового хозяйства, которое складывается, и здесь нужен метаязык и какие-то серьезные стратагемы. От нас мир ждет не столько материального, сколько идеологического обоснования. Потребительское общество себя исчерпало. Что дальше? Мы не так напряженно на эту тему думаем, как следует", - подчеркнул Василий Козлов.



Он также добавил, что не разделяет мнения о развитии экономики страны за счет импортозамещения в условиях санкций. "Как экономист я скажу, что идеи об импортозамещении – это абсолютно наивная вещь. Мир уже давно и глубоко разделил свои возможности", - заключил Козлов.