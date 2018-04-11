Популярные комментарии за год
19 марта 2018 15:55  [10726] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
21 сентября 2017 11:43  [8069] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7236] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6356] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
31 марта 2018 09:56  [5794] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
11 мая 2017 18:18  [4777] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
06 февраля 2018 10:27  [3857] "Мы выступаем за то, чтобы к власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - Роман Антонов
10 сентября 2017 16:25  [3756] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
17 января 2018 13:31  [3650] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
16 августа 2017 16:18  [3351] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
Последние новости рубрики Политика
12 апреля 2018 18:12  [232] Депутат в Нижегородской области может лишиться квартиры из-за неподтверждения источника средств на ее приобретение
12 апреля 2018 17:49  [387] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
12 апреля 2018 17:19  [113] "Идеи об импортозамещении – это абсолютно наивная вещь", - Василий Козлов
12 апреля 2018 16:58  [106] Облизбирком принял решение о передаче мандата депутата ЗС НО Никиты Сорокина Владиславу Сивому
12 апреля 2018 16:41  [129] "Мы подходим к той ситуации, когда войны не хочет никто, но она может начаться", - Сергей Кочеров
12 апреля 2018 15:48  [372] Нижегородский адвокат заявил в полицию об угрозах со стороны депутата Евгения Лазарева
12 апреля 2018 14:52  [1116] Директор департамента кадрового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост
12 апреля 2018 11:28  [353] Подозреваемые в поджоге авто и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова до сих пор не найдены
11 апреля 2018 13:28  [453] Николай Николюк рассматривается "Нижегородским водоканалом" на пост пятого заместителя гендиректора
10 апреля 2018 14:44  [3330] Владимир Панов ввел для администрации Нижнего Новгорода Кодекс этики
Политика

"Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров

12 апреля 2018 17:49  [387] Политика
Владислав Егоров

Владислав Егоров

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба на тему "Над пропастью во лжи или на краю мировой войны" 12 апреля 2018 года.

"Тектонический сдвиг во внешней политике произошел в 2014 году. До этого времени благополучно четверть века Запад представляли нам как счастливое будущее нашей страны. А в 2014 году ситуация вдруг поменялась. И мы подошли к этой поворотной точке совершенно деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии. Не может страна, которая выступает сырьевой базой для западного мира, соревноваться с ним на равных и тем более воевать. В 90-е годы была полностью уничтожена вся база авианосцев. С таким флотом, который у нас есть сегодня, противостоять американскому ВМФ нельзя, бессмысленно даже думать об этом", - отметил Егоров.

"Разумеется, горячая война для всех катастрофа – не только для нас, но и для Америки. И Америка прекрасно понимает, что переведение этой войны в стадию мирового конфликта – это не решение проблемы, а уничтожение проблемы вместе со всеми ее участниками. Важно, что личностный фактор сегодня играет большую роль. Я, например, опасаюсь того, что Трамп – это не Кеннеди, и ему нужно сделать все, чтобы обелить свое имя за якобы сотрудничество с Москвой на выборах. Я опасаюсь глупой эмоциональной реакции на все это со стороны Америки. И дальше нашему руководителю придется думать, как отвечать на эти вызовы. Потому что неадекватный ответ уже будет означать глобальную войну", - заключил Владислав Егоров.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph