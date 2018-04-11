"Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров Политика

Владислав Егоров Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба на тему "Над пропастью во лжи или на краю мировой войны" 12 апреля 2018 года.



"Тектонический сдвиг во внешней политике произошел в 2014 году. До этого времени благополучно четверть века Запад представляли нам как счастливое будущее нашей страны. А в 2014 году ситуация вдруг поменялась. И мы подошли к этой поворотной точке совершенно деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии. Не может страна, которая выступает сырьевой базой для западного мира, соревноваться с ним на равных и тем более воевать. В 90-е годы была полностью уничтожена вся база авианосцев. С таким флотом, который у нас есть сегодня, противостоять американскому ВМФ нельзя, бессмысленно даже думать об этом", - отметил Егоров.



"Разумеется, горячая война для всех катастрофа – не только для нас, но и для Америки. И Америка прекрасно понимает, что переведение этой войны в стадию мирового конфликта – это не решение проблемы, а уничтожение проблемы вместе со всеми ее участниками. Важно, что личностный фактор сегодня играет большую роль. Я, например, опасаюсь того, что Трамп – это не Кеннеди, и ему нужно сделать все, чтобы обелить свое имя за якобы сотрудничество с Москвой на выборах. Я опасаюсь глупой эмоциональной реакции на все это со стороны Америки. И дальше нашему руководителю придется думать, как отвечать на эти вызовы. Потому что неадекватный ответ уже будет означать глобальную войну", - заключил Владислав Егоров.