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Общество

"Ковернинский район показывает уверенную положительную динамику социально-экономического развития", - Ольга Щетинина

13 апреля 2018 13:16  [58] Общество
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ковернинский район показывает уверенную положительную динамику социально-экономического развития", - сказала и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина по итогам проведения Парламентского дня, который состоялся в районе 12 апреля 2018 года.

По данным на 1 января 2018 года, в Ковернинском районе осуществляют производственную деятельность восемь сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и более семи тысяч личных подсобных хозяйств. В рамках выездного заседания профильной секции депутаты Заксобрания посетили предприятие "Плайвуд", которое занимается производством березовой фанеры, агроплемкомбинат "Мир", который является одним из основных бюджетообразующих предприятий района, "Племзавод им.Ленина", производящий животноводческую продукцию (мясо, молоко), а также занимающееся растениеводством. На "Племзаводе им. Ленина" состоялось заседание "круглого стола".

"Ковернинскому району, безусловно, есть чем гордиться – он показывает уверенную положительную динамику социально-экономического развития. Во время Парламентских дней мы не только изучаем экономику района, проблемные вопросы и перспективные направления развития, но и смотрим, как работают на местах государственные программы, областные законы, общаемся с людьми. Рассматриваем предложения, которые берем на проработку в профильные комитеты. Среди актуальных вопросов – тарифы на электроэнергию, состояние объектов инженерной инфраструктуры, капитальный ремонт образовательных учреждений, привлечение молодых специалистов на село. Эти и многие другие темы получили подробное обсуждение", - сказала Ольга Щетинина.

"Для нас было важно познакомить депутатов Законодательного собрания с тем, как развивается район. Будем работать, чтобы после сегодняшнего обсуждения был реальный практический положительный результат", - отметил глава местного самоуправления Ковернинского района Олег Шмелев.

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