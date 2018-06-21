"Выставка "Платья с историей" должна стать импульсом к обсуждению развития Центра творческих инициатив", - Александр Сериков Культура и отдых

Александр Сериков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Выставка "Платья с историей" должна стать импульсом к обсуждению развития Центра творческих инициатив", - Александр Сериков

20 июня 2018 года в здании бывшей усадьбы Рукавишниковых и бывшей фабрики "Маяк" на Нижневолжской набережной состоялась выставка "Платья с историей".

По данным организаторов, аналогов выставке в России нет. В экспозиции представлены собственные платья 35 известных женщин, в числе которых топ-модель, куратор благотворительного фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, "Мисс Вселенная" и телеведущая Оксана Федорова, российский дизайнер Алена Ахмадуллина, нижегородская олимпийская чемпионка, дискоболка Наталья Садова. Оксана Федорова присутствовала на выставке лично. В выставке участвовал также наряд директора творческого отдела телекомпании "Волга", телеведущей Ирины Вдовиной. "Это платье блистало в 2002 году на церемонии награждения конкурса "Вся Россия" в номинации "Лучшая ведущая развлекательных программ". Проходила церемония в Сочи. Думала, что мое платье так и останется в чемодане… Председателем жюри конкурса был Михаил Швыдкой, а премию вручал Леонид Якубович. И в самый последний момент организаторы сообщили, что я в тройке победителей, что надо обязательно выглядеть на церемонии на 5+… Без настроения я достала платье, надела. И каково же было мое удивление, безумная радость, когда я услышала из уст Леонида Якубовича свою фамилию! Это был настоящий момент творческого счастья!", – рассказала Вдовина.

Выставка "Платья с историей" стала мероприятием, которое состоялось в стенах бывшей швейной фабрики "Маяк" впервые за много лет. "Известно, что Фонд "Земля Нижегородская" реализует проект "Рождественская сторона: добро пожаловать!", который удостоен гранта президента РФ. Мы занимаемся формированием местного сообщества. Нам нужно, чтобы это здание бывшей фабрики "Маяк" жило, чтобы жизнь была на всей улице Рождественской, на Нижневолжской набережной. Поэтому я обратился к главе области Глебу Никитину с просьбой провести здесь мероприятие. Он поддержал. В результате мы общими усилиями с директором по развитию Нижегородского областного информационного центра Екатериной Чудаковой, на общественных началах, без денег сумели организовать здесь первое мероприятие", - рассказал руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков.

Он выразил надежду, что выставка придаст импульс к тому, чтобы концепция дальнейшего развития бывшей швейной фабрики "Маяк" появилась в ближайшее время. "Концепция должна быть предложена общественностью в открытом обсуждении. И хотелось бы, чтобы на основании этого обсуждения глава региона, правительство области, законодательное собрание приняли решение о выделении средств на ремонт здания и составили соответствующий проект. Я очень хочу, чтобы в зиму этого года система отопления здесь работала – ее сейчас нет, и от зимнего холода и сырости здание разрушается. Считаю, что будущий Центр творческих инициатив должен называться "Маяк", чтобы он светил, чтобы мы двигались вперед, и чтобы этот Центр стал одним из драйверов развития общественного пространства "Рождественская сторона".

По словам Александра Серикова, в Центре творческих инициатив можно будет проводить не только выставки и обсуждения культурных проектов, но и камерные концерты – большой зал здесь рассчитан на 300 человек.