"Нужно уравнять ответственность представительств минобороны и исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ", - Олег Лавричев Бизнес

Олег Лавричев Фото: АПЗ

"Нужно уравнять ответственность представительств минобороны и исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ", - Олег Лавричев

"Нужно уравнять ответственность представительств минобороны и исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ", - считает генеральный директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев 25 июня 2018 года.

Об этом он сообщил, комментируя заседание экспертного совета ФАС РФ, прошедшего 20 июня, где обсуждали ряд норм законодательства в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), требующих корректировок.

"Головному исполнителю предоставляется исключительное право на возмещение затрат по формированию запаса материалов, комплектующих, необходимых для выполнения контракта, до его исполнения. Предприятиям последующих уровней кооперации такое право предоставляется лишь при условии длительного технологического цикла производства (более шести месяцев). Хотя в целом они составляют кооперацию исполнителей, и их цель едина – качественно и в срок исполнить государственный оборонный заказ", - отметил Лавричев.

Также обсуждался вопрос о недостаточности размера суммы, разрешенной для списания с отдельного счета на иной для оплаты расходов исполнителям и соисполнителям.

"Для головных исполнителей сумма, разрешенная для списания с отдельного счета в месяц, установлена в 5 млн рублей. Однако для исполнителей последующих уровней она почему-то составляет 3 млн рублей. К тому же установленные год назад эти цифры во многом должны быть пересмотрены с учетом инфляционных процессов, роста цен на энергетику, ГСМ и так далее", - пояснил директор АПЗ.

Также членам совета было представлено предложение законодательно разрешить списание денежных средств с отдельного счета на возмещение затрат на проезд и найм жилого помещения работниками, находящимися в командировке.

"В оборонном комплексе Нижегородской области есть предприятия, которые обслуживают удаленные территории по всей стране. У них очень большой объем затрат на командировочные расходы, которые превышают издержки по обслуживанию объектов, находящихся в удаленных точках, стоящих на вооружении в войсках. И им бывает очень сложно решать вопросы оплаты расходов, где нет банкоматов, где карточки не обслуживаются", - сказал Лавричев.

По его словам, это же касается и выплат стимулирующего характера, направленных на дополнительную мотивацию персонала, - возмещение процентов по ипотеке, отчисления за добровольное медицинское страхование работников, отчисления в негосударственные пенсионные фонды, затраты на повышение квалификации работников, выполняющих ГОЗ.

Кроме того, сложившаяся практика УФАС по Нижегородской области, которую также поддерживает ФАС России, показывает, что для наличия "события административного правонарушения" достаточно самого факта схода с периодических испытаний изделий.

"В ГОСТе непосредственно прописано условие сопровождения и контроля выполнения технологических режимов предприятия – это регулярное проведение периодических испытаний, что само по себе не отражает фактов плохого качества отгружаемой продукции. Тем не менее в статье 14.49 Кодекса об административных правонарушениях записано, что факт схода с периодических испытаний является проблемой и обязательно должен наказываться административно. Хотя сход с периодических испытаний может быть единичным и не может распространяться на ранее отгруженную продукцию", - сказал Лавричев.

Он предложил уравнять ответственность военных представительств министерства обороны и непосредственных исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ по ГОЗу.

"Министерство обороны через военные представительства фактически является соисполнителем операций по производству военно-технической продукции. Но оно ни коим образом не усиливает активность своей работы, когда этого требуют обстоятельства, когда требуется на гора выдавать продукцию. Методика контроля, укомплектованность штатным персоналом ВП, безусловно, должна быть привязана к срокам и возможности исполнения тех объемов ГОЗа, которые предприятие выполняет. А по федеральному закону предприятие не может отказаться от выполнения ГОЗа даже с превышением объема", - подчеркнул директор "АПЗ".



Предложения Лавричева по обозначенным вопросам были единогласно поддержаны участниками совета.