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Политика

Экс-сотрудник минспорта Юрий Звездин возглавил департамент спорта администрации Нижнего Новгорода

02 июля 2018 13:56  [603] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Юрий Звездин назначен на должность директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 2 июля 2018 года.

Согласно информации, решение о назначении принял мэр города Владимир Панов. Новый руководитель структурного подразделения приступил к своим обязанностям со 2 июля.

С 2007 по 2010 год Звездин курировал массовый футбол и мини-футбол в федерации футбола Нижегородской области, занимался организацией и проведением всероссийских и международных мероприятий. Шесть лет Звездин проработал в министерстве спорта и молодежной политики Нижегородской области. Там он также проводил спортивные соревнования, работал со спортивными клубами и федерациями. Имеет благодарственные письма и почетные грамоты министерства спорта РФ. Отмечается, что решение принято после консультаций с руководителями спортивных школ и федераций региона.

Напомним, предыдущий руководитель департамента Леонид Стрельцов написал заявление об отставке в феврале. Этот пост он занимал с 2014 года после выделения этого структурного подразделения из департамента культуры и спорта.

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