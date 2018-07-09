"Есть временной лаг между переменами на оптовом и розничном рынке топлива", - Михаил Теодорович Экономика

Михаил Теодорович Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Есть временной лаг между переменами на оптовом и розничном рынке топлива", - заявил журналистам руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович 10 июля 2018 года.

По его словам, с конца мая наблюдается снижение цен на топливо на оптовом рынке. Оно составляет примерно три-четыре рубля за литр, или 10%. Напомним, стоимость моторного топлива в Нижегородской области только в мае текущего года выросла на 6%. Рост цен с начала года в среднем составил 8,3%.

"С марта был отмечен рост цен на опте и мелком опте, и к концу апреля маржинальность у продавцов пришла к 5%. При таких условиях рынок может выживать, но не развиваться. Соответственно, то, что мы увидели потом, - это естественный процесс", - отметил Теодорович.

Сейчас, по словам руководителя УФАС, маржинальность возросла, и цена стабилизирована. Розничный же рынок может прийти в соответствие с оптовым в течение 1,5-2 месяцев в среднем.

"На мелкооптовом и розничном рынке избыточной эмоциональности нет, потому что продавцы все же понимают, что самое дорогое, что у них есть, - это хорошее отношение покупателей. Мы видим, что тот моральный капитал, который заработал рынок, работает на перспективу", - подчеркнул Михаил Теодорович.



По данным УФАС, цена за литр топлива на автозаправках Нижнего Новгорода на 2 июля составила: 41,11 рубля на бензин АИ-92 (рост 14,19% к 2 июля 2017 года), 43,94 на бензин АИ-95 (рост 13,69%), 43,51 рубля на дизельное топливо (рост на 17,25%).