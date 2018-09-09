"Недавно пришедшие в регионы кандидаты в губернаторы имеют некоторый "рейтинг надежды", - Григорий Казанков Политика

Григорий Казанков Фото: соцсеть

"Недавно пришедшие в регионы кандидаты в губернаторы имеют некоторый "рейтинг надежды", - заявил политтехнолог Григорий Казанков, комментируя политическую ситуацию в России и Нижегородской области к моменту выборов 9 сентября.

По его словам, немаловажное значение играет срок, в течение которого кандидаты находятся у власти. По мнению Казанкова, в большинстве случаев, социальное самочувствие электората "умеренно-пессимистичное".

"У нас есть ряд кандидатов в губернаторы, которые недавно стали временно исполняющими обязанности, пришли в новые для себя регионы, фактически проработав около года. Есть и другая группа губернаторов, которые давно на своих постах, с которых есть за что спросить, которые сейчас идут на выборы в очередной раз. Интересно посмотреть на результаты представителей одной и другой групп", - добавил Григорий Казанков,

Политолог отметил, что, по его ощущениям, вторым гораздо тяжелее. "Если у первых есть еще такой "рейтинг надежды", они не отвечают в полной мере за то, что происходило в регионе последние годы, то у второй группы уже ответственность наступила в полной мере, они должны отчитаться и объяснить, почему так происходит. Населению же не очень нравится то, что происходит в большинстве регионов", - сказал Казанков.

"Анализ результатов нынешних выборов будет очень важен для того, чтобы определить, как будет функционировать политическая ситуация в стране и как должна меняться политическая система", - подчеркнул политтехнолог.

Он также отметил, что в целом влияние федерального центра идет по двум направлениям: общая повестка и политическая повестка в стране. "Здесь это влияние очень сильно чувствуется, потому что действительно возникли темы, по которым у общества и власти кардинально разные точки зрения. В этом смысле региональная власть оказалась в сложной ситуации: с одной стороны прямой ответственности за пенсионную реформу, повышение налогов, рост цен на бензин и прочие "негативные истории" она не несет, с другой стороны население не разделяют региональную власть и федеральную", - пояснил эксперт.

"В значительной степени регионы сами определяют, какую региональную повестку им формировать, как формировать образ кандидата, как расставлять акценты в отношениях кандидата или региональной власти с федеральным центром и так далее. В этом смысле свобода большая, но, с другой стороны, и ответственность большая, потому что здесь нельзя ошибиться. Есть ощущение, что в ряде регионов не смогли этой свободой правильно распорядиться, и мы получим довольно неожиданные и проблемные для власти результаты уже сегодняшней ночью", - выразил мнение политтехнолог.

Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным на 15:00 явка составила 27,09%.