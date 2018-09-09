"Мы ждем активного и умного депутата, нам не хватает изюминки", - Дмитрий Барыкин Политика

Дмитрий Барыкин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Мы ждем активного и умного депутата, нам не хватает изюминки", - поделился своим мнением председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкинв программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым.



"Город сегодня развивается, глава города Владимир Панов задал такой высокий темп. Мы ждем свежего пополнения", - добавил собеседник.



На вопрос о том, как Дмитрий Барыкин оценивает явку, он ответил, что было бы неплохо сделать единый день голосования для проведения выборов любого уровня 4 ноября.



"Я очень давно размышляю над этим. Если говорить правдиво, мне бы хотелось перенести день голосования на день народного единства — 4 ноября. Это было бы правильно с точки зрения участия в выборах. Было бы время для проведения предвыборной кампании", - добавил в заключение председатель Думы Нижнего Новгорода.



Напомним, сегодня прошливыборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе в Думу Нижнего Новгорода.



Напомним, в апреле 2018 года депутаты нижегородской Думы проголосовали за лишение депутатских полномочий Олега (Владимировича) Сорокина. Таким образом, в Думе освободилось одно кресло депутата.