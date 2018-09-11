Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2018 19:39  [736] Нижний сегодня: главные события дня
12 сентября 2018 19:36  [420] Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров поручил ускорить ремонт фасада школы №40
12 сентября 2018 19:27  [100] Более 40 управляющих компаний подключились к информационной системе "Наш Нижний"
12 сентября 2018 18:22  [660] Мемориальная доска погибшему в Чечне младшему сержанту Сергею Ковыляеву установлена в Дзержинске
12 сентября 2018 17:47  [106] Мастер-класс по мобильной грамотности прошел в Нижнем Новгороде для пожилых и людей с ограниченными возможностями
12 сентября 2018 17:30  [84] Форум "Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!" впервые прошел в нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 17:16  [147] Депутат нижегородской Думы сообщил о новых жалобах на неприятный запах воды в Автозаводском районе
12 сентября 2018 16:40  [899] Уровень безработицы в Дзержинске ниже среднего показателя по области по данным на 1 сентября 2018 года
12 сентября 2018 15:54  [979] МЧС заявило об ухудшении обстановки с пожарами в Нижнем Новгороде в 2018 году
12 сентября 2018 14:58  [1080] Искусствовед и просветитель Михаил Казиник проведёт в Нижнем Новгороде серию лекций и семинар о школе будущего
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

12 сентября 2018 19:39  [736] Общество

Комплекс по производству ОСП планируется построить в Балахнинском районе

Нижегородская и китайская компании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве для строительства промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) в Балахнинском районе Нижегородской области. Объем инвестиций в проект -12 млрд рублей, максимальная мощность - 412,5 тысяч кв.м.

Пожар из-за разлива растворителя произошёл на химическом заводе в Дзержинске

Пожар произошёл на предприятии "Нижегородхим" в Дзержинске. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия один человек погиб, ещё один – госпитализирован. Пожар был ликвидирован в 13:00, его площадь составила 800 кв. метров.

Более 470 тысяч человек проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области

Проект Стратегии развития Нижегородской области 9 сентября поддержали более 90% проголосовавших. Всего зарегистрировано 502 тысячи 161 бюллетень, 2 тысячи 519 из которых признаны недействительными. С отметкой "да" было 471 тысяча 603 бюллетеня.

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области

12 сентября избирательная комиссия Нижегородской области признала выборы состоявшимися и утвердила их результаты. По данным обработки 100% бюллетеней, действующий глава региона Глеб Никитин набрал 67,75% голосов. Предположительно, он получит удостоверение об избрании губернатором до 21 сентября, после этого будет назначена дата инаугурации.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph