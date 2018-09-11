Нижний сегодня: главные события дня Общество

Комплекс по производству ОСП планируется построить в Балахнинском районе

Нижегородская и китайская компании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве для строительства промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) в Балахнинском районе Нижегородской области. Объем инвестиций в проект -12 млрд рублей, максимальная мощность - 412,5 тысяч кв.м.

Пожар из-за разлива растворителя произошёл на химическом заводе в Дзержинске

Пожар произошёл на предприятии "Нижегородхим" в Дзержинске. По предварительным данным МЧС, в результате происшествия один человек погиб, ещё один – госпитализирован. Пожар был ликвидирован в 13:00, его площадь составила 800 кв. метров.

Более 470 тысяч человек проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области

Проект Стратегии развития Нижегородской области 9 сентября поддержали более 90% проголосовавших. Всего зарегистрировано 502 тысячи 161 бюллетень, 2 тысячи 519 из которых признаны недействительными. С отметкой "да" было 471 тысяча 603 бюллетеня.

Глеб Никитин избран губернатором Нижегородской области

12 сентября избирательная комиссия Нижегородской области признала выборы состоявшимися и утвердила их результаты. По данным обработки 100% бюллетеней, действующий глава региона Глеб Никитин набрал 67,75% голосов. Предположительно, он получит удостоверение об избрании губернатором до 21 сентября, после этого будет назначена дата инаугурации.