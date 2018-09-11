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Бизнес

"Цифровые технологии позволяют обеспечить доступ к качественному образованию", - Сергей Злобин

20 сентября 2018 17:04  [65] Бизнес
Сергей Злобин

Сергей Злобин

Фото: правительство Нижегородской области

"Цифровые технологии позволяют обеспечить доступ к качественному образованию", - заявил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе панельной дискуссии "Цифровая трансформация региона", организованной в рамках Digital summit.

В ходе панельной дискуссии участники обсудили возможную архитектуру цифровой экономики региона, взаимодействие с Агентством стратегических инициатив, подходы к формированию цифровой отрасли образования, реальные достижения в цифровизации сельскохозяйственных организаций, определили направления развития сельхозпредприятий.

Сергей Злобин отметил актуальность темы, подчеркнув, что "цифровая трансформация страны - это ситуация сегодняшнего дня". "Цифровые технологии позволяют обеспечить доступ к качественному образованию детям независимо от их места проживания, убрать рутинные технологии, получить выпускникам образовательных организаций новые навыки и компетенции. Поэтому тема сегодняшней дискуссии актуальна и важна", - добавил Сергей Злобин.

Напомним, Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября 2018 года. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

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