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26 ноября 2018 15:06  [118] "Новая система сбора мусора - это не экономическое нововведение, а экологическое", - Лев Лаптев
Общество

"Новая система сбора мусора - это не экономическое нововведение, а экологическое", - Лев Лаптев

26 ноября 2018 15:06  [118] Общество
Лев Лаптев

Лев Лаптев

Фото: С сайта МКУ Горкомэкологии Нижнего Новгорода

"Новая система сбора мусора - это не экономическое нововведение, а экологическое", - сказал директор Горкомэкологии Нижнего Новгорода Лев Лаптев, комментируя введение нового закона о сборе и утилизации мусора.

"С вводом новой системы появится уверенность, что мусор будет доезжать до полигона, а не будет сваливаться в пригородных лесах. Сейчас весь пригород завален мусором", - добавил он.

"В Нижнем Новгороде уже выбраны два регоператора - отходами из Сормовского района будет заниматься полигон МАК-Групп, который находится в Дзержинске, остальные семь районов города будет обслуживать Балахнинский полигон. Проведен реестр контейнеров, с ним уже ознакомились регоператоры", - пояснил Лев Лаптев.

"По области, насколько мне известно, выбрано девять операторов. С 1 января новая система заработает, и наши города и их окрестности станут намного чище. Так что это не экономическое нововведение, а экологическое", - подытожил гендиректор Горкомэкологии Нижнего Новгорода.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсуждают изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.

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