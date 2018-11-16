"Прозрачность предоставления пациентам медицинских услуг послужит стимулом для повышения качества", - Николай Карякин Общество

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"Прозрачность предоставления пациентам медицинских услуг послужит стимулом для повышения качества", - заявил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин, комментируя предложение нижегородского минздрава создать в регионе более прозрачную систему распределения средств из фонда ОМС для того, чтобы клиники могли коллегиально принимать решения о распределении квот.



"Идея хорошая. Самоуправление в профессиональном сообществе - это правильное предложение", - поддержал предложение Николай Карякин.



По мнению ректора ПИМУ, открытое обсуждение будет основано на принципе равноправия.

Он также отметил, что не менее важно обеспечить прозрачность предоставления пациентам медицинских услуг. "Это не только послужит стимулом для повышения качества, но и позволит избежать недобросовестного расходования средств со стороны некоторых лечебных учреждений", - добавил Карякин.