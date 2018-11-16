"Банки обладают необходимыми ресурсами для контроля целевого расходования средств в рамках госзакупок", - Алексей Рочев Бизнес

Алексей Рочев Фото: Альфа банк

"Чем больше уполномоченных банков – тем удобнее участникам госзакупок и эффективнее сама система", - отметил директор регионального центра "Поволжский" АО "Альфа-Банк" Алексей Рочев, комментируя включение банка в список уполномоченных кредитных организаций для открытия спецсчетов в рамках 44-ФЗ.

С 1 октября в России изменился механизм проведения закупок. Согласно изменениям в ФЗ №44 и №223, участники госзакупок должны открывать спецсчета не на электронных площадках, а в уполномоченных банках. В июле 2018 года правительство РФ утвердило 18 таких кредитных организаций.

"Открытие участниками госзакупок спецсчетов в уполномоченных банках – это очередной шаг к повышению эффективности данной процедуры. Теперь целевое расходование средств будут контролировать банки, которые обладают для этого всеми необходимыми ресурсами. При этом, для компаний-поставщиков ничего принципиально не изменится – они будут участвовать в торгах и исполнять обязательства по госконтрактам, а банк будет решать все технические вопросы", - заявил Алексей Рочев.

Директор регионального центра "Поволжский" также отметил, что банки провели большую работу по интеграции с электронными площадками: приобрели специализированное ПО, осуществили "стыковку" операционного обеспечения банка и электронной площадки, а также наладили каналы коммуникаций. "Теперь можно говорить о том, что данный механизм функционирует в штатном режиме. Это потребовало определенных затрат, но мы уже видим приток новых клиентов, поэтому они окупятся", - подчеркнул он.

Как пояснил Алексей Рочев, обычный счет можно конвертировать в специальный. Но в этом случае компании не смогут снимать с них средства и вносить. Поэтому он рекомендовал открывать новый специальный счет для участия в госзакупках. Если клиент пользуется пакетом услуг в Альфа-Банке, то открыть спецсчет он может бесплатно. Для клиентов, не имеющих основного расчетного счета в банке, открытие счёта будет платным, при этом комплект документов минимальный, счет открывается не позднее следующего рабочего дня", - рассказал он.