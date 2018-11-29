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Общество

"Все нижегородские многодетные семьи до 2021 года получат участки для ИЖС", - Глеб Никитин

04 декабря 2018 12:05  [45] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Все нижегородские многодетные семьи до 2021 года получат участки для индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

Соответствующий законопроект Глеб Никитин внес в Законодательное собрание области. Проект закона предполагает изменения в способах предоставления участков в собственность многодетным семьям для жилищного строительства. Речь идет о многодетных семьях, поставленных на учет до 1 января 2019 года.

По словам губернатора, действующая редакция закона предусматривает предоставление участков в собственность только во время договора аренды на этот участок и во время постройки жилого дома.

"Вместе с тем оказалось, что далеко не все смогли в таких условиях построить дома, а те, кто не смогли, лишались участков и оставались должниками. Это недопустимо. По моему поручению министерство имущественных и земельных отношений разработало законопроект по предоставлению участков многодетным семьям сразу в собственность без необходимости заключения договора аренды", - сказал Глеб Никитин.

"Правки в закон полностью отвечают задачам, поставленным по поддержке многодетных семей в проекте Стратегии развития Нижегородской области", - добавил губернатор.

Он отметил, что в случае принятия законопроекта земельный участок сможет стать предметом залога в банке, и многодетные семьи смогут взять кредит на постройку дома.

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова, в области достаточно земель, что бы обеспечить все многодетные семьи, состоящие на учете в настоящее время.

"Губернатор поручил нам до 2021 года обеспечить участками для ИЖС все многодетные семьи, поставленные на учёт до 1 января 2019 года. В 2019 году мы планируем предусмотреть выделение 1700 земельных участков, что составит 40% от стоящих в очереди", - сказал Сергей Баринов.

Ранее Глеб Никитин поручил интенсифицировать работу по газификации деревень Сысоевка и Ушаково, где многодетным семьям из Нижнего Новгорода и Богородского района были предоставлены участки для индивидуального жилищного строительства.

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