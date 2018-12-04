Двенадцать искусственных новогодних елей установят в Дзержинске Культура и отдых

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Двенадцать искусственных новогодних елей установят в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В течение ближайших двух дней состоится монтаж 15-метровых елей у Дзержинского театра драмы и Дворца детского творчества. Потом их нарядят в игрушки (шары, снежинки, колокольчики) и световые гирлянды, которые закупили в 2017 году на общую сумму, составляющую около 250 тысяч рублей.

Также 9-метровую ель установят у Дворца культуры химиков. Кроме того, уже завершен монтаж ели в городском парке культуры и отдыха Дзержинска. В ближайшие выходные состоится украшение живой ели на бульваре Космонавтов.

Искусственные ели в преддверии Нового года в Дзержинске устанавливают и торговые центры (на территориях, прилегающих к предприятиям торговли). Всего будет восемь елок: у ТЦ "Дзержинец" (пр. Ленина, 66), ТЦ "Юбилейный" (пр. Чкалова, 25), ТЦ "Меркурий" (пр. Циолковского, 78), ТЦ "На тот большак" (пр. Свердлова, 72), ООО "Родник" (б. Космонавтов, 8), ЗАО "АЛЛОД" (ул. Октябрьская, 20), СМ "Атак" (пр. Циолковского, 92), СМ "Атак" (ул. Строителей, 9). Часть елей уже установлена и украшена.

В начале следующей недели будет включена новогодняя иллюминация в сквере на пл. Дзержинского. Иллюминацию заменили в 2017 году. Тогда на опорах установили светодиодные консоли в виде фейерверка, над входами - световые перетяжки с декоративными звездами, а между столбами повесили светодиодные гирлянды. Общая стоимость иллюминации составила 2,72 млн рублей.



Вместе с иллюминацией будут включаться гирлянды на новогодних елях у Дзержинского театра драмы и Дворца детского творчества. Работа иллюминации продлится до 15 января в темное время суток.