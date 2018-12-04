Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16377] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11519] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11124] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 декабря 2017 12:52  [8840] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 июля 2018 13:10  [7224] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6469] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
06 декабря 2017 20:10  [6331] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
07 мая 2018 13:47  [6160] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6080] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5426] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2018 18:27  [6] Останки героя Отечественной войны 1812 года Бориса Полуектова обнаружены в Сарове Нижегородской области
06 декабря 2018 18:15  [27] Допгруппу открыли в детском саду №102 Сормовского района Нижнего Новгорода
06 декабря 2018 17:00  [48] "Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - Антон Шаклунов
06 декабря 2018 16:36  [533] Благоустройство площади Ложкарной завершилось в Семёнове Нижегородской области
06 декабря 2018 15:47  [119] Почти 13 тысяч заявок зарегистрировано на нижегородском портале "Наш Нижний" за пять месяцев
06 декабря 2018 15:47  [110] Парки и скверы Нижнего Новгорода могут быть переданы на баланс отдельного учреждения
06 декабря 2018 15:15  [127] Проверки из-за неработающих систем противогололедной обработки на Казанском съезде и метромосту пройдут в Нижнем Новгороде
06 декабря 2018 15:04  [108] Почти 250 заявок поступило в нижегородскую информсистему "Антиснег" от нижегородцев по данным на 6 декабря
06 декабря 2018 14:42  [888] Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях
06 декабря 2018 13:26  [119] Более 60 плакатов и фотографий представлено на выставке "Закрытый Саров в открытом пространстве" в ЗС НО
Общество

"Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - Антон Шаклунов

06 декабря 2018 17:00  [48] Общество
Антон Шаклунов

Антон Шаклунов

Фото: с сайта правительства Нижегородской области

"Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - сказал министр здравоохранения региона Антон Шаклунов в ходе обсуждения реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в области.

Обсуждение стратегии состоялось 6 декабря на заседании регионального правительства. Министр рассказал о противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Нижегородской области.

"Регион по основным эпидемиологическим показателям не относится к территориям с неблагоприятной тенденцией в развитии эпидемии по сравнению с другими областями РФ", - сказал Антон Шаклунов.

В настоящее время в регионе проживает 18 тысяч больных ВИЧ-инфекцией, что составляет 0,5% населения региона. Пораженность ВИЧ-инфекцией в РФ в текущем году составила 680,3 на 100 тысяч населения, в Нижегородской области - 553,1, что, соответственно, ниже среднероссийского показателя на 6,9%.

По словам министра, эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна, ежегодно число вновь выявленных больных снижается.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph