"Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - Антон Шаклунов Общество

Антон Шаклунов Фото: с сайта правительства Нижегородской области

"Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - сказал министр здравоохранения региона Антон Шаклунов в ходе обсуждения реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в области.

Обсуждение стратегии состоялось 6 декабря на заседании регионального правительства. Министр рассказал о противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Нижегородской области.

"Регион по основным эпидемиологическим показателям не относится к территориям с неблагоприятной тенденцией в развитии эпидемии по сравнению с другими областями РФ", - сказал Антон Шаклунов.

В настоящее время в регионе проживает 18 тысяч больных ВИЧ-инфекцией, что составляет 0,5% населения региона. Пораженность ВИЧ-инфекцией в РФ в текущем году составила 680,3 на 100 тысяч населения, в Нижегородской области - 553,1, что, соответственно, ниже среднероссийского показателя на 6,9%.

По словам министра, эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна, ежегодно число вновь выявленных больных снижается.