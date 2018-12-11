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Бизнес

"Впервые регионы будут получать трансферты из Федерации напрямую с 2019 года", - Глеб Никитин

11 декабря 2018 17:20  [87] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

"Впервые регионы будут получать трансферты из федерального бюджета напрямую с 2019 года", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе координационного совета минпромторга РФ по развитию промышленности, который прошел в Нижнем Новгороде.

В ходе заседания обсуждалась единая система продвижения российского экспорта.

"Мы находимся на старте нового этапа промышленной политики России - впервые в 2019 году предполагается участие субъектов Федерации в мерах по поддержке экспорта, то есть мы будем получать межбюджетные трансферты, и будем работать с предприятиями региона напрямую. Это новый формат работы, который в большей степени учитывает интересы региона", - отметил Глеб Никитин.

Он сказал также, что в январе-сентябре Нижегородская область увеличила экспорт на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Мы планируем выполнить те показатели, которые для нас определяют Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках национального проекта и достичь к 2024 году практически $6 млрд, то есть удвоить этот показатель по сравнению с 2017 годом", - добавил губернатор.

Присутствующий на заседании координационного совета министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своем выступлении отметил, что в настоящее время разрабатывается Единая система поддержки экспорта. Ее координатором назначен Российский экспортный центр.

"В рамках перезагрузки торговых представительств России, мы совместно с РЭЦ создаем единую систему поддержки экспорта в регионах и за рубежом. Чтобы эта работа в полной мере отвечала интересам экспортеров, летом, на "Иннопроме", мы организовали встречу торгпредов с промышленниками, а в Нижнем Новгороде состоялась "биржа контактов", где торговые представители предметно пообщались с региональными министрами и представителями предприятий", - сказал Денис Мантуров.

"Это мероприятие было первым в рамках "Недели торговых представителей", которая продлится до 14 декабря, но важно, чтобы этот диалог стал постоянным", - добавил он.

Проект, который создается РЭЦ совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России и ВЭБ РФ, позволит обеспечить единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг российским экспортерам, оперативный доступ региональных экспортеров на внешние рынки, повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг.

Система обеспечит мерами поддержки все 85 субъектов Российской Федерации и включит в себя каналы продвижения российского экспорта в более чем 100 зарубежных стран.

По словам генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева, система поддержки получит принципиально новую информационную IT-платформу – "Одно окно".

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