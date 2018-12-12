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Политика

"Рассчитываю вместе с земляками стабилизировать финансово-экономическую ситуацию Арзамаса", - Александр Щелоков

12 декабря 2018 16:55  [127] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Рассчитываю вместе с земляками стабилизировать финансово-экономическую ситуацию Арзамаса", - сказал Александр Щелоков, которого 12 декабря избрали мэром города. "Ресурсы города сегодня консолидированы, настрой рабочий. Считаю важным подчеркнуть необходимость полного информирования населения о тех решениях, позитивных или неудобных, которые руководство Арзамаса принимает или планирует принять. Успех вижу в постоянном диалоге с жителями и здоровой своевременной критике", - подчеркнул Александр Щелоков. "Благодарю правительство региона, депутатский корпус, руководителей предприятий города за оказанное мне доверие и поддержку. Очень рассчитываю вместе с земляками реализовать задачи стабилизации финансово-экономической ситуации, повышения эффективности муниципального управления и движения Арзамаса вперёд", - добавил он. "Со своей стороны обязуюсь не допустить расхождения слов с делом", - подытожил мэр Арзамаса. Ранее сообщалось, что необходимость в выборе мэра Арзамаса возникла из-за того, что бывший мэр города Михаил Мухин досрочно сложил полномочия 14 ноября 2018 года. Заявление Мухина об отставке по собственному желанию депутаты Гордумы рассмотрели в этот же день и они одобрили прекращение его полномочий единогласно. По уставу Арзамаса глава города избирается депутатами Думы из числа кандидатов по результатам конкурса. Количество членов конкурсной комиссии устанавливает Гордума, она же назначает половину ее участников, вторую половину назначает губернатор Нижегородской области. Кандидатов на пост мэра выдвигает губернатор, депутатские объединения в Арзамасской Гордуме, депутаты местной Думы численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов, политические партии и иные общественные объединения. Напомним также, что президиум регионального политсовета "Единой России" согласовал выдвижение Александра Щелокова на должность главы Арзамаса 30 ноября.

Александр Щелоков является уроженцем Арзамаса. С февраля 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Нижегородской области. Член партии "Единая Россия" с 2008 года. Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Александра Щелокова руководителем аппарата правительства Нижегородской области - министром правительства Нижегородской области. О возможности его назначения на пост мэра Арзамаса стало известно 9 ноября.

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