"Совокупная финансовая помощь из облбюджета территориям в 2019 году увеличится в полтора раза -до 12 млрд рублей", - Евгений Лебедев Экономика

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Совокупная финансовая помощь из бюджета Нижегородской области территориям увеличится в полтора раза: если в 2018 году она была около 8,2 млрд рублей, то в 2019 году превысит 12 млрд рублей", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области, подводя итоги уходящего 2018 года, в ходе пресс-конференции для региональных средств массовой информации 17 декабря.

Говоря о главных политических событиях года, Евгений Лебедев отметил выборы Президента России и губернатора Нижегородской области. Он напомнил, что в день голосования нижегородцы выбирали также общественные пространства для проекта "Формирование комфортной городской среды", по которым свое мнение высказали более 400 тысяч человек из 19 городов области. "На выборах главы региона уверенно победил Глеб Никитин - во многом потому, что он шел в губернаторы с разработанной Стратегией развития Нижегородской области. Ее формировали при активном участии жителей региона, когда влиять на его развитие может каждый активный гражданин", - отметил Евгений Лебедев.

По мнению спикера ЗС НО, проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года также показало, что российские города могут проводить мировые турниры на самом высоком уровне. "Это результат соработничества. Депутаты регионального парламента внесли свой вклад – принимали решения о дополнительном финансировании, законодательном обеспечении проведения чемпионата. Вместе с правительством области мы держали на контроле вопросы, связанные с подготовкой новых объектов инфраструктуры", - сказал он.

Говоря о законотворческой работе в 2018 году, Лебедев обратил внимание на то, что 90% региональных законов являются изменениями в уже существующие документы. "Дело в том, что базовые областные законы приняты и действуют. Сейчас мы, в основном, их дорабатываем и совершенствуем. Если закон работает эффективно, то продлеваем его действие. Так, региональный материнский капитал, 100 тысяч рублей при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, будут выплачивать до конца 2021 года. До конца 2019 года продлены льготы по взносам на капремонт для одиноко проживающих пожилых людей. Обязательно подумаем над тем, чтобы сделать этот областной закон бессрочным", - добавил он.

Бюджет региона на 2019 год, по мнению председателя регионального Заксобрания, должен сохранить социальную направленность. "В 2019 году наши безусловные приоритеты по традиции приходятся на отрасли социальной сферы – социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт. Они составляют около двух третей расходов", - сказал Евгений Лебедев.

Он также отметил новацию 2018 года - активное внедрение модельного бюджетирования. "Это принципиально новая система распределения нецелевой финансовой помощи муниципалитетам из областного бюджета. Модельный бюджет – это бюджет на очередной финансовый год, рассчитанный министерством финансов Нижегородской области для каждого муниципального образования в отраслевом разрезе. Модельные бюджеты станут основным новым инструментом оценки недостатка средств в местных бюджетах и расчета финансовой помощи", - подчеркнул Евгений Лебедев.

По его словам, в центре внимания остается и сфера АПК, в которой по-прежнему не решен вопрос оттока кадров. Для этого разработан проект закона "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области". "Планируется установить молодым специалистам на селе дополнительные выплаты и пособия, что станет хорошим стимулом для закрепления на предприятиях агропромышленного комплекса", - добавил Евгений Лебедев.

Спикер парламента также напомнил, что 2019-й год – юбилейный для Законодательного собрания Нижегородской области – ему исполняется 25 лет. "Это хороший повод не только оценить пройденное, но и поставить новые задачи на будущее, которые уже в скором времени предстоит воплотить в жизнь. Сделаем для этого все возможное", - подчеркнул Евгений Лебедев.