"Дискуссии о Стратегии развития Нижегородской области вышли далеко за стены Кремля - это важное достижение", - сказал Андрей Дахин Общество

Андрей Дахин Фото: НИА Нижний Новгород

"Стратегия получилась более понятной широкому кругу людей благодаря ее активному общественному обсуждению", - сказал профессор НИУ филиала РАНХиГС, политолог Андрей Дахин, комментируя утверждение Стратегии развития региона.

"Стратегия, как публичный документ, в Нижегородской области появилась впервые. Соответственно, впервые стратегия попала в поле открытых документов. Вокруг неё действительно возникла дискуссия, вышедшая далеко за стены Нижегородского кремля. Это важное достижение", - считает профессор.

"Это достижение позволяет не только чиновникам разного уровня увидеть важность стратегии, но активным гражданам понять, что стратегические ориентиры в области есть, они открыты для ознакомления и обсуждения. На мой взгляд, это новый элемент включения активных граждан в процесс стратегирования, а для государственных и муниципальных служащих это своеобразная задача, потому что дальше уже невозможно "отвертеться" от вопроса: как эта стратегия реализуется в ежегодных планах?", - отметил Андрей Дахин.

"Широкое обсуждение документа оправдало себя ещё и потому, что стратегия получилась более развёрнутой и понятной с точки зрения не только чиновников, но и людей, интересующихся происходящим в сфере стратегического развития области, понятной широкому потребителю. Кроме этого вокруг стратегии происходит процесс развития гражданской грамотности в вопросах областного и местного стратегирования", - подытожил Андрей Дахин.