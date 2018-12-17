"Стратегия - документ своевременный и отражает основные проблемы, которые стоят перед регионом", - Евгений Семенов Общество

Евгений Семенов Фото: НИА Нижний Новгород

"Стратегия развития Нижегородской области - документ своевременный и отражает основные проблемы, которые стоят перед регионом", - сказал политолог Евгений Семенов, комментируя утверждение Стратегии развития Нижегородской области.

"Другое дело, что в общественных дискуссиях все время возникал вопрос: все ли задачи обозначены и правильно ли расставлены приоритеты. Но, наверное, создать абсолютно идеальный документ, который отражает все задачи и учитывает все точки зрения не представляется возможным, потому что всегда будут противоречия в подходах, противоречия во взглядах - что главное, а что второстепенное", - добавил он.

"Общественное обсуждение - это тоже очень важный момент. Вопросы и задачи инклюзии, то есть включенности населения в процесс управления - это одна из актуальных, современных социально-экономических, политических задач. Она, на мой взгляд, была выполнена. Сейчас Стратегию необходимо превратить, как сейчас модно говорить, в дорожную карту. В конкретный план действий, обеспеченный бюджетом, системой управления для того, чтобы Стратегия начала реализовываться", - подытожил Евгений Семенов.