"Как промышленнику, мне важно, что в Стратегии отражено создание центра по повышению производительности труда", - Дмитрий Барыкин Бизнес

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива

"Как промышленнику, мне важно, что в Стратегии отражено создание в регионе центра по повышению производительности труда", - заявил председатель городской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин, комментируя утверждение Стратегии социально-экономического развития области.

"Стратегия развития Нижегородской области определяет векторы развития нашего региона на 17 лет вперед. Но я бы отметил еще один важный момент: это еще и первый опыт нижегородцев по участию в разработке такого серьезного документа. Я уверен, что решение региональных властей привлечь не только экспертов, но и жителей к созданию Стратегии было верным", - отметил он.

"Люди должны быть сопричастны к развитию территории, на которой они живут, работают и растят детей. Вовлеченность делает нижегородцев активными участниками процесса, а не безмолвными зрителями, и это очень важный момент для нашего гражданского общества", - считает Дмитрий Барыкин.

"Как промышленнику, мне важно, что в Стратегии отражено создание в Нижегородской области центра по повышению производительности труда. Именно этот фактор является основным драйвером роста для нашего промышленного региона, в котором доля обработки составляет около 90%. Кстати, "Завод Красный Якорь" является одним из пилотных предприятий, которое уже работает над этим пунктом Стратегии. Мы приступили к внедрению новых производственных систем и уже имеем положительные результаты", - подчеркнул генеральный директор "Завода Красный Якорь".

"При подготовке своих предложений в Стратегию я уделил особое внимание образованию и профессиональной ориентации молодежи. К сожалению, сейчас компетенции выпускников вузов, техникумов не всегда соответствуют потребностям экономики. В Нижегородской области огромный дефицит кадров в промышленности, но думаю, что уже в ближайшие годы эта ситуация изменится в лучшую сторону", - подытожил Дмитрий Барыкин.