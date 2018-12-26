Нижний сегодня: главные события дня Общество

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко досрочно слагает свои полномочия

Свое решение Елизавета Солонченко объяснила необходимостью "взять паузу".

Депутаты нижегородской Думы поддержали намерение Елизаветы Солонченко досрочно сложить полномочия

"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - три.

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов официально сложил полномочия для назначения на пост замгубернатора

Депутаты Гордумы одобрили соответствующее решение на заседании 26 декабря 2018 года. "За" сложение полномочий Дмитрия Краснова проголосовали 38 из 40 присутствующих депутатов.

Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана

Алексей Гойхман объяснил свое решение намерением "посвятить своё время семье и близким людям".

Единственное в РФ и СНГ производство диметилового эфира, расположенное в Дзержинске, получило статус приоритетного

Завод ООО "Аэрозолекс" является первой в РФ и СНГ производственной мощностью диметилового эфира высокой чистоты. Продукт является импортозамещающим. Предприятие получит льготы по налогу на прибыль в размере 6,7 млн рублей и по налогу на имущество - в размере 34,8 млн рублей.

Новые правила благоустройства приняты в Нижнем Новгороде

Новые правила предполагают, например, отказ от покраски бордюрного камня во дворах, потому что это затратно и противоречит ПДД. Ожидается, что новый документ существенно упростит организацию работы по благоустройству города.

Пять ранее отмененных частных нижегородских маршрутов станут муниципальными

На отмененные ранее маршруты в 2019 году выйдет уже не частный, а муниципальный транспорт.

Новый прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец из Краснодарского края представлен Гордуме 26 декабря

Новый прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец был назначен на эту должность почти три недели назад - 7 декабря. В органах прокуратуры он работает уже 18 лет. Начинал трудовую деятельность в Саратовской области. До назначения в Нижнем Новгороде, работал прокурором Кавказского района Краснодарского края.

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина пострадала в ДТП 26 декабря

Легковой автомобиль, на котором Надежда Отделкина совершала рабочую поездку в Ветлужский район, попал в ДТП утром 26 декабря. В результате аварии омбудсмен госпитализирована в центральную больницу г. Урень.

Нижегородская область вошла в перечень пилотных проектов по модернизации служб занятости населения

Федеральный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" стартует в 2019 году. Предполагается, что его реализация позволит повысить службам занятости эффективность деятельности.